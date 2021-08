“A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, no âmbito de uma investigação em curso pelos crimes de sequestro, roubo e ofensa à integridade física qualificada, realizou, no dia de hoje, buscas domiciliárias em Oliveira de Azeméis e Santa Maria da Feira, detendo quatro suspeitos, fortemente indiciados pela prática daqueles crimes”, refere a PJ em comunicado.

Segundo aquela polícia, “no dia 19 de julho, ao final da tarde, na zona de São João da Madeira, na via pública, os suspeitos abordaram o ofendido, obrigando-o a entrar numa viatura, levando-o, em seguida, para um local ermo, em Oliveira de Azeméis, onde foi violentamente agredido e desapossado dos seus bens e roupas”.

Ainda de acordo com o relato policial, “ao fim de cerca de duas horas de agressões e sevícias, o ofendido conseguiu fugir e pedir auxílio numa residência nas proximidades”.

“Os detidos, com idades entre os 22 e os 37 anos, sem ocupação profissional e com vários antecedentes policiais por crimes de roubo e tráfico de estupefacientes, vão ser presentes a Tribunal para aplicação de medidas de coação”, informa a PJ.

Segundo a edição desta sexta-feira do 'Jornal de Notícias', o caso estará relacionado com um ajuste de contas por causa de tráfico de droga. O diário revela também que "todos os envolvidos no caso têm antecedentes por tráfico de droga ou são consumidores. Até a própria vítima."