Os Açores vão às urnas no próximo domingo, 25 de outubro, com 13 forças políticas candidatas aos 57 lugares da Assembleia Legislativa Regional. Mobilidade, saúde, segurança ou ambiente. Fizemos um apanhado das principais propostas dos partidos — com base nos programas apresentados e nas ações de campanha, que já decorre há mais de uma semana.

ESTELA SILVA/LUSA