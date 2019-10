Mas os pontos de vista vão ser diversificados.

Sim, fazemos uma viagem pela questão da opinião e liberdade de expressão — que desafios existem? Depois, vamos falar especialmente na comunicação social: como se retratam as questões da violência em especial? E a seguir temos um painel que abrange as questões da educação e outras formas de arte.

Quais são os destaques no segundo dia, 15 de novembro?

Há um primeiro painel que começa com o tema geral do encontro: homens que podem promover a igualdade. Depois vamos ter histórias de vida de pessoas que de alguma forma quebraram estereótipos e que venceram o preconceito e discriminação.

Por exemplo?

O Célio Dias [atleta olímpico de judo homossexual e com doença mental], a Elisabete Jacinto [piloto de todo-o-terreno] e o Diogo Veríssimo [educador de infância].

A seguir, passamos para a questão da prevenção da discriminação. Por exemplo, a Cristina Milagre [adjunta da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade no último Governo] vem falar das campanhas de sensibilização e de consciencialização, que podem ter um impacto muito positivo no empoderamento de vítimas. Mas é preciso refletir sobre o que funciona melhor e o que não funciona tão bem.

E, no último painel, voltam a falar do impacto dos órgãos de comunicação social nas vítimas. Em que é que isto é diferente do que já foi discutido antes?

Vamos falar sobre a forma como algumas notícias podem ser desencadeadoras de crimes e ter impacto nos sobreviventes de violência sexual. A Margarida Medina Martins, da Associação de Mulheres Contra a Violência, por exemplo, vem falar das vítimas enquanto artigos de consumo pelo público. Às vezes, alguns meios exploram as questões quase grotescas dos casos, sem o cuidado de reforçar o papel informativo. É uma perspetiva muito interessante.

Os painéis terminam aí, e no sábado têm workshops, como no ano passado. Porquê um workshop de tricô?

É uma iniciativa que tenta derrubar estereótipos de género. O “Homens, vamos tricotar!” é dinamizado pelo Ricardo Higuera, um jornalista chileno que está a estudar e a trabalhar em Portugal. As práticas do croché e do tricô estão tipicamente associadas à mulher. E o Ricardo tenta quebrar essas barreiras: os homens também podem fazer isto, não afeta a sua masculinidade ou virilidade. Enquanto ensina as técnicas básicas do tricô, o Ricardo vai conversando e refletindo sobre as questões dos estereótipos de género.

Há mais dois workshops: educação para a sexualidade e Men’s Talk. A quem são destinados?

O de educar para a sexualidade, da Vânia Beliz, é destinado particularmente a pais, mães, famílias [jovens a partir dos 15/16 anos], profissionais da educação. A Men's Talk é uma conversa sobre masculinidade e sobre como é que se pode criar um mundo mais saudável e mais seguro para homens e mulheres. Tipicamente as conversas do Men's Talk são dinamizadas para homens, mas neste caso qualquer pessoa é bem-vinda.

Os workshops voltam a ser pagos?

Sim, o nosso site explica como as pessoas se podem inscrever.

