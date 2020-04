O IPAM, escola privada de marketing, criou uma competição ‘online’ para os alunos do secundário. O “The Marketing Game” assume-se como “uma alternativa gratuita de aprendizagem através de um jogo que concilia formação, desafio e entretenimento, pertinente no atual cenário atual do isolamento social e de aprendizagem em casa”.

Durante dois meses, alunos de Portugal continental e ilhas — mas também todos os jovens de outros países de língua portuguesa — são desafiados a participar. Nesta competição, há que aplicar conhecimentos teóricos, mas também intuitivos: sempre de olhos postos no marketing.

Esta ludificação vai permitir desenvolver “competências de responsabilidade em situações de risco e vivenciando a importância, o valor e o impacto das decisões no sucesso da atividade de Marketing”, descreve a organização em comunicado.

Para participar, os alunos podem formar equipas de dois ou três elementos. Aqui vai procurar-se fomentar “ao longo do desafio o trabalho de equipa e a capacidade de liderança em ambiente virtual.”

Cada equipa terá de gerir uma empresa, em concorrência com as outras equipas, “num cenário de simulação de um mercado real”.

O jogo está organizado em várias etapas, cada uma correspondendo à implementação de planos de gestão de marketing, promovendo a tomada de decisão em coisas como os mercados, concorrência, produto, canais de. dsitribuição, publicidade, retalhistas, crédito e finanças, entre outros.

“O marketing tem um papel inequívoco no mundo dos negócios, afigurando-se uma área cada vez mais determinante para a formação dos líderes do futuro”, lembra o IPAM. Com este projeto, a escola pretende ir “além da conceptualização do Marketing, desafiando os alunos do secundário a desenvolverem competências através de um jogo, permitindo que participem de forma ativa das mudanças que estão a acontecer impulsionadas por esta área”.

Os interessados podem inscrever-se, até dia 23 de abril, no site do Instituto Português de Administração de Marketing. A cerimónia de abertura decorrerá no dia 27 de abril, pelas 18h00, em formato virtual. A final decorre em junho.