Ignácio Cano, pesquisador do Laboratório de Análise da Violência (LAV) da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), analisou o primeiro mês de intervenção e disse à Lusa que não verificou qualquer sinal de mudança.

O general Walter Braga Netto, nomeado chefe das policias e do Exército do Rio, organizou operações pontuais em algumas favelas, mas não anunciou um plano de segurança que possa reverter a sensação de medo que toma os moradores e as ruas.

“O exército nas ruas é um espalhafato. Algo para fazer barulho, que não vai resolver nada”. A “intervenção tem objetivos políticos e o corpo militar sequer está preparado para atuar em conflitos urbanos”, explicou.

A violência que prejudica o dia a dia dos ‘cariocas’ tornou-se mais explícita na última quarta-feira, quando Marielle Franco, vereadora [membro da câmara municipal] e ativista de direitos humanos, e o seu motorista, Anderson Gomes, foram assassinados brutalmente.

A morte da vereadora, que militava num partido de esquerda e criticava publicamente a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro denunciando abusos das policias e soldados, despertou reações imediatas de indignação e choque.

Milhares de pessoas saíram às ruas para homenageá-la e para mostrar indignação contra os constantes ataques sofridos pela população negra das periferias brasileiras.

O Governo e órgãos de Justiça do país condenaram o ataque e comprometeram-se em punir os autores do crime.

A ONU, a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch (HRW) também exigiram uma investigação rápida do caso.

Para Francisco Fonseca, há indícios de que o assassinato da Marielle Franco foi premeditado por setores da polícia militar (estadual) que foram criticados duramente pela ativista, procurando deixar duas mensagens à opinião pública.

“A primeira mensagem é para os moradores das comunidades pobres e para os defensores dos direitos humanos. Ela diz: ‘fiquem no seu lugar e não ousem se rebelar'”, disse o docente universitário.

Como a intervenção federal não foi discutida nem planeada com antecedência pelo Governo Federal, o investigador considera que esta execução procurou ser também uma demonstração de força de agentes da polícia militar perante o Exército.

“O segundo recado é que as policias do Rio de Janeiro são autónomas perante as Forças Armadas e [o assassinato de Marielle Franco] diz algo como ‘vocês não vão nos deter’. Me pareceu que há esta segunda mensagem também, embora, não tenhamos todos os elementos para comprová-la”, acrescentou.

Já Ignácio Cano, da UFRJ, remeteu para mais tarde um comentário sobre o simbolismo desta execução.

“É preciso desvendar o caso e saber quem está por detrás dele”. No entanto, “independentemente de qualquer coisa, queremos que o caso seja resolvido. Quem cometeu este crime agiu com uma confiança de impunidade, com uma certeza de que nada iria acontecer, que atacou alguém de grande visibilidade social e política. Nós temos que mostrar [aos autores do crime] que eles estão errados”, concluiu.