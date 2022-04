O alerta para uma colisão rodoviária entre um veículos ligeiro de passageiros e um ligeiro de mercadorias, na Estrada Nacional (EN) 261, em São Domingos e Vale de Água, no concelho de Santiago do Cacém foi recebido cerca das 07:25, segundo a fonte do CDOS.

Pelas 08:30, estavam no local 25 elementos dos bombeiros de Alvalade do Sado, Santiago do Cacém e Grândola, apoiados por 10 veículos, além da GNR e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano.

Segundo a mesma fonte, os três feridos são ligeiros e, à mesma hora, o trânsito mantinha-se condicionado no local do acidente.