De acordo com o Comando Sub-regional de Leiria da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a colisão ocorreu no sentido sul-norte e o trânsito estava pelas 07:50 estava a fluir pela ponte aérea.

O alerta para o acidente, que ocorreu na União de Freguesias de Pousos, Barreira e Cortes, foi dado pelas 05:30.

De acordo com a informação disponibilizada no ‘site’ da ANEPC, pelas 07:50 ainda estavam no local do acidente 19 elementos das equipas de socorro (bombeiros e Instituto Nacional de Emergência Médica), apoiados por oito veículos.