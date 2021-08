Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o alerta para o acidente, que ocorreu na zona de Messejana, no concelho de Aljustrel, foi dado pelas 09:38.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR disse que a vítima mortal e o ferido grave têm idades compreendidas “entre os 21 e 22 anos”.

De acordo com o CDOS de Beja, no local encontram-se 23 operacionais, auxiliados por oito veículos, entre os quais uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).