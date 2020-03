A realização do evento que atrai anualmente, em junho, pilotos e visitantes portugueses e espanhóis é do Aeroclube que sem a ajuda da Câmara de Bragança para pagar metade das despesas, concretamente 35 mil euros, informou que não conseguirá organizar a iniciativa.

“Disseram-me que era tão importante que não pode ser cancelada e, se a Câmara não pode pagar na totalidade, eu como artista sinto-me na obrigação de também dar alguma coisa a este aeroclube e o que eu posso dar é uma obra que seja bem vendida para essa verba ser aplicada no festival”, anunciou Graça Morais.

A reconhecida pintora transmontana decidiu doar um quadro da coleção privada que pintou na aldeia de onde é natural e onde tem um ateliê, o Vieiro, em Vila Flor, e que nunca quis vender, talvez porque estivesse à espera de ser oferecido para Bragança e para esta causa, como disse.

Trata-se de “uma pintura sobre papel” de papoilas, plantas silvestres que a artista todos os anos, na primavera, colhe nos campos da região e passa para a tela.

Ainda não sabe ao certo como vai ser o processo de venda do quadro, se por leilão ou rifa ou outro, mas quis escolher um que é “estimulante e apetecível” para que a venda alcance os resultados esperados.

“E eu acho que vamos conseguir entre o dinheiro que se vai fazer e mais a Câmara, acho que o festival vai para a frente”, espera Graça Morais.

O Careto Air Show tem tido também uma vertente solidária que já ofereceu uma carrinha à União das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) de Bragança e equipamento para o refeitório da cantina da Obra Kolping, instituição que acolhe crianças em risco.

O Aeroclube tem também proporcionado batismos de voo aos habitantes da região que de outra forma não conseguiriam ter a experiência de andar de avião.

O vice-presidente da Câmara de Bragança, Paulo Xavier, esclareceu que “o município está disponível para continuar a apoiar este e outros eventos de interesse para Bragança”, ressalvando que “tudo tem um teto e o município apoia com 13 mil euros,[que] é aquilo que se pode”.

O autarca lembrou que o município apoia “o aeroclube 365 dias com as infraestruturas do aeródromo municipal de Bragança”, onde tem a sede e espaço para as atividades.

“Para nós o Careto Air Show é importantíssimo. Tem de haver um esforço do aeroclube para encontrar soluções, ficaria muito triste se o evento fosse para outro município, estou convencido que irão encontrar soluções para que possam fazer em Bragança onde começou”. rematou.

O presidente do Aeroclube de Bragança, Nuno Fernandes, diz que há interesse de outros municípios da região em receber o evento e esclarece que só poderá ser feito em Bragança se conseguirem angariar os 35 mil euros de que necessitam, ou seja metade do orçamento.

O dirigente salientou que, com este evento, Bragança “arrecadaria diretamente 150 mil euros, indiretamente 300 mil e o mediatismo”.