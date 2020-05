Hot Wheels, Bburago, Matchbox… As marcas são várias e, com metal fundido, replicam carros da vida real ou suas reinterpretações para que o quarto de cada criança se possa transformar numa cidade, plena de trânsito. A cama podem ser as montanhas, ao longe na paisagem. O roupeiro um arranha céus, no fundo do qual se estacionam as viaturas.

Esses carros à escala 1/87, no entanto, não chegam para um rapaz de cinco anos do Utah, nos Estados Unidos, que se fez à estrada para comprar o carro de sonho: um Lamborghini.

Estamos fora do mundo dos quartos e dos tapetes-cidade. Por volta das 12:15 desta segunda-feira, um polícia norte-americano detetou um carro na autoestrada a circular a metade da velocidade permitida. Pensava tratar-se de um condutor em dificuldade ou com uma emergência de saúde.

Com o condutor em dificuldades para fazer a curva, o agente ordenou que parasse — e ele parou. Todavia, quando o polícia se aproximou do carro, encontrou um pequeno rapaz, prestes a chorar, sentado na beira do banco, com os dois pés em cima do travão.

O agente ajudou a criança a engatar o carro e a desligar o motor. O rapaz, de cinco anos, explicou que estava a caminho da Califórnia para comprar um Lamborghini. No bolso, porém, só trazia três dólares — cerca de 2,30 euros, o suficiente para uma miniatura, mas muito aquém dos mais de 240 mil euros que o modelo mais barato custa em Portugal.

As imagens captadas pela polícia mostram o SUV conduzido pela criança a deslocar-se lentamente pela estrada e a trocar de via sem usar os sinais de manobra, antes de o polícia ligar as sirenes.

Segundo o agente, citado pela BuzzFeed News, os pais da criança estavam a trabalhar, estando ele a cargo de um irmão adolescente, quando pegou nas chaves e se pôs ao caminho.

“Estava determinado a arranjar um Lamborghini com o dinheiro que tinha na carteira”, disse o polícia. “Aparentemente, não sabe que pode comprar um no Utah”. Uma viagem para o centro do estado da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, levaria mais de 11 horas a um condutor em velocidades normais.

Apesar de tudo, o rapaz conduziu apenas alguns quilómetros. Não é certo se os pais serão acusados de alguma coisa, explicou ainda.