O Central Parque, em Nova Iorque, tem 23 estátuas. Além dos monumentos de homenagem a homens, há também esculturas de figuras femininas. O problema, diz a organização Monumental Women, é que estas são apenas de ficção, como a Alice no País das Maravilhas, a Julieta (com Romeu) e a Mãe Ganso. Nenhuma das estátuas do parque representa uma mulher que tenha tido um papel de relevo na História. Em 2020 isso vai mudar. Foi aprovada, no final de outubro, a instalação de um monumento de homenagem a três pioneiras na luta pelos direitos das mulheres nos Estados Unidos.

Johannes Eisele / AFP