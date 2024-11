“É com grande tristeza que anunciamos a morte do sargento Quandarius Davon Stanley”, declarou a capitã Shkeila Milford-Glover, porta-voz do exército, num comunicado, sem indicar a data da morte de Stanley ou que tipo de ferimentos sofreu.

Dois outros soldados norte-americanos sofreram ferimentos ligeiros não relacionados com combate no âmbito desta missão.

O pontão, que foi agora desmantelado, aparentava ser particularmente vulnerável à ondulação e tinha-se soltado da costa em várias ocasiões devido às condições meteorológicas desde que foi instalado em maio.

Em março, o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, anunciou a criação do cais em Gaza em resposta às severas restrições impostas por Israel ao transporte terrestre de ajuda humanitária para o território palestiniano devastado pela guerra.

Devido a problemas logísticos e meteorológicos recorrentes, o cais só esteve operacional durante cerca de 20 dias e entregou 8,8 milhões de quilos de ajuda.

Pelo menos 43.374 pessoas foram mortas e mais de 100 mil sofreram ferimentos no devastado território palestiniano desde o início da ofensiva israelita contra o grupo extremista Hamas, há mais de um ano, sem contar com os milhares de corpos que se estima permanecerem soterrados nos escombros, segundo o mais recente relatório do Ministério da Saúde de Gaza, tutelado pelo Hamas.

O conflito iniciou-se depois do Hamas ter lançado um ataque sem precedentes a Israel em outubro de 2023, matando mais de 1.200 pessoas e raptando outras 250, segundo as autoridades israelitas.