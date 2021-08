Os meios de videovigilância na floresta permitiram detetar 198 incêndios em 2020 e 25 no primeiro semestre deste ano, segundo notícia do Jornal de Negócios, que refere que a GNR contabilizou mais de 200 alertas através das câmaras, que permitem aceder a “zonas” onde outros meios de vigilância conseguem aceder, permitindo ainda despistar falsos alarmes e intervir rapidamente na extinção dos fogos ou até identificar incendiários em flagrante.

De acordo com a publicação, atualmente estão implementadas e em processo de instalação cerca de 80 câmaras que cobrem uma área estimada de três milhões de hectares do território de Portugal. Porém, há ainda áreas como o Alto Tâmega, o Douro e o Algarve que não dispõe destes sistemas. No Algarve, não há qualquer projeto em curso para a implementação desses sistemas, enquanto que, na região do Douro, decorre a "elaboração de um estudo prévio" que avaliará as necessidades do território.

Assim, para já, a videovigilância fiscaliza parte de zonas florestais nos distritos de Setúbal, de Lisboa, Santarém, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Coimbra, Aveiro, Porto e Bragança, através de salas de controlo que operam 24 horas por dia, sendo que a monitorização e respetivo tratamento de imagens são garantidos por militares da GNR.

"O sistema de videovigilância florestal, apesar de ser também uma das ferramentas integrantes do sistema de vigilância fixa, constitui-se como um complemento daquele que é o seu pilar central: a Rede Nacional de Postos de Vigia, implementada de norte a sul do país", afirma o diretor do SEPNA, coronel Vítor Caeiro, em declarações ao JN.

"As câmaras de vídeo têm importância não só na vigilância e na deteção de incêndios, mas, depois, assumem relevância para visualizar a progressão do fogo e as condições em que ele se encontra", explica.

As Comunidades Intermunicipais (CIM) têm-se candidatado a fundos do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) para a colocação de mais câmaras nas áreas florestais sem vigilância. A. instalação dos meios de videovigilância tem sido promovida através de financiamento europeu.