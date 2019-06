“Isto significa que quer as secas quer as ondas de calor são fatores fundamentais para a ocorrência de grandes incêndios embora, como é óbvio, estas condições possam ocorrer sem que ocorram os grandes incêndios”, afirmou hoje à agência Lusa Mário Pereira, do departamento de Física, da universidade localizada em Vila Real.

O responsável especificou que “não é por haver seca ou por haver uma onda de calor que vai haver um grande incêndio, mas que só há grandes fogos se houver seca e se houver ondas de calor”.

O estudo “Influência das condições meteorológicas e climáticas na ocorrência de fogos extremos” juntou os investigadores Mário Pereira, Malik Amraoui, Joana Parente e Isilda Menezes e está inserido em dois projetos: o Firextr e o Interact.

“O objetivo foi, no fundo, estudar as condições meteorológicas e climáticas que estão associadas aos incêndios e, em particular, aos incêndios extremos”, frisou Mário Pereira.

Os grandes incêndios são aqueles que contabilizam, segundo o especialista, mais de 5.000 hectares de área ardida.

“São os que têm verdadeiro impacto no país, não só na área ardida como nas fatalidades, na água, qualidade do ar ou na visibilidade”, referiu.