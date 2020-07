Organizada pelo Santuário de Lourdes, em França, a E-peregrinação "Lourdes United" é considerada um evento "excecional para todas as pessoas de todos os continentes, através da televisão, rádio e redes sociais, sob o signo da esperança e da solidariedade".

Ao longo de 15 horas em direto e em 10 línguas, inclusive português, o programa inclui várias atividades:

Transmissões das celebrações, procissões, rosários, orações (já em curso);

Um novo programa de televisão terá lugar ao vivo das 16h às 18h na Gruta. Personalidades religiosas e civis seguir-se-ão no cenário, testemunhando o papel que Lourdes desempenha nas suas vidas. As câmaras irão também aos bastidores de Lourdes;

Intervenções sobre os temas da solidariedade, fraternidade, empenho, entreajuda, esperança e procura de sentido, bem como reportagens, vídeos de arquivo, música ao vivo;

Os fiéis podem enviar intenções de oração que serão depositadas na Gruta, bem como pedir que se acenda uma vela.

É possível acompanhar tudo no Facebook e no site criado para o efeito.

Durante o tempo de pandemia, os capelães no Santuário de Lourdes continuam a receber pedidos de oração dos peregrinos, pelo que a E-peregrinação foi uma forma de combater as restrições provocadas pelo novo coronavírus. Fechado há mais de dois meses pela primeira vez na sua história, o Santuário teve todas as peregrinações canceladas. Apesar da sua reabertura parcial, o Santuário acolhe agora um número muito limitado de peregrinos, de acordo com um protocolo sanitário rigoroso.