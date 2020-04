A montra digital tem início no sábado e prolonga-se até ao final do mês, "com condições promocionais para os pequenos produtores de queijo DOP", informa a organização, em comunicado.

A Feira do Queijo DOP "é uma iniciativa aberta a todos os produtores de queijo DOP da região que a ela se queiram associar, aumentando todos os dias o número de produtos disponíveis nesta feira 'online'", é referido na nota, onde se indica que "a logística e distribuição até casa dos clientes será da responsabilidade dos CTT".

Esta é uma iniciativa conjunta dos Correios de Portugal, do Dott, loja na internet que trabalha com o catálogo e 'stocks' das empresas vendedoras, para apresentar os produtos aos seus clientes, e da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra.

"Com esta iniciativa, as três entidades apoiam o negócio dos pequenos produtores de queijo DOP, cujas vendas sofreram fortes quebras devido ao isolamento social voluntário e estado de emergência para proteção da pandemia covid-19", referem as entidades promotoras.

Segundo a organização, trata-se da primeira iniciativa do género organizada pelas entidades envolvidas, que pretendem facilitar a transação entre o produtor e o consumidor.

"Esta é a primeira feira online organizada pelos CTT e pelo Dott, seguindo o compromisso de apoiar as empresas e os clientes no atual contexto, possibilitando que a economia continue a funcionar, que os pequenos produtores tenham a possibilidade de escoar os seus produtos e que os portugueses possam continuar a consumi-los, adquirindo-os a partir de casa", acentuam os responsáveis, na nota enviada à agência Lusa.

Os promotores da iniciativa sublinham que tanto as entidades envolvidas como os produtores estão a implementar "medidas de mitigação de contágio" pelo novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, e "a seguir todas as recomendações das autoridades competentes para a proteção dos colaboradores e clientes".

