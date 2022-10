Para o Presidente da República, Agustina era “uma mulher política, no sentido de viver o que é ser-se político, na dimensão mais profunda do termo”.

Aos jornalistas, depois de ter discursado nos claustros do Museu Amadeo de Souza-Cardoso, Marcelo assinalou que a autora, natural de Amarante, “vibrava com aquilo que era o interesse nacional, vibrava com aquilo que considerava fundamental para a comunidade”.

“Essa sua independência, o seu amor a Portugal, essa sua ligação às raízes, é ser político para aquele tempo”, referiu, acrescentando que o país precisava que “todas as mulheres e homens fossem mais positivos, no sentido de lutarem na sua vida, no dia-a-dia, para tornarem Portugal melhor”.

“Ela era visceralmente portuguesa, sentia Portugal, não só naquilo pensava, naquilo que era a sua maneira de ser, tinha raízes”, acentuou.

A escritora Agustina Bessa-Luís nasceu em 1922, em Vila Meã, Amarante, e morreu a 03 de Junho de 2019, no Porto.

No início da década de 1950, o romance “A Sibila” (1954) fez de Agustina uma das principais escritoras na ficção portuguesa.

Títulos como “Vale Abraão” (1991), “As Terras do Risco” (1994) e “A Corte do Norte” (1987) foram adaptados ao grande ecrã pela mão de Manoel de Oliveira e de João Botelho.

A escritora colaborou em várias publicações periódicas e foi diretora do diário O Primeiro de Janeiro, no Porto, e do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.