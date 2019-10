A presidente dos centristas chegou às 18:00 à sede do largo Adelino Amaro da Costa, em Lisboa, na expectativa e com tranquilidade para saber os resultados nestas eleições que confirmaram o “trambolhão” eleitoral dos centristas.

As projeções das televisões foram um balde de água fria para quem estava na sede do partido – eram poucos os militantes na sala das conferências de imprensa, duas dezenas no máximo, durante a noite – enquanto no segundo andar, onde fica o gabinete da presidente, estava grande parte da sua comissão diretiva e outros dirigentes nacionais.

O único comentário da noite foi o de Diogo Feio, diretor do gabinete de estudos do partido, que desceu ao primeiro andar, pouco depois das 19:00, para comentar o previsível aumento da abstenção para níveis recorde e dizer que é “um desafio para o futuro” dos partidos.

Seguiram-se quase duas horas de silêncio, em que nenhum dirigente – mesmo nenhum – se assomou à sala dos jornalistas para dizer o que fosse num ambiente carregado, de desalento de militantes e dirigentes.

Até que, subitamente, minutos antes das 21:00, o assessor de imprensa, Pedro Salgueiro, anunciou que a líder “vai descer” para falar.