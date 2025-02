Luís Montenegro lamenta a morte de "uma personalidade única no dirigismo desportivo", na rede social X.

Empossado pela primeira vez em 23 de abril de 1982, seis dias depois de ter sido eleito sem oposição como sucessor de Américo de Sá, o ex-dirigente exerceu funções durante 42 anos e 15 mandatos consecutivos, levando o FC Porto à conquista de 2.591 títulos em 21 modalidades - 69 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.

É esta a memória que Marcelo Rebelo de Sousa recorda, estendendo as condolências aos "muitos milhares de adeptos que o acompanharam ao longo de mais de quatro décadas de liderança do clube."

O Presidente da República lembra ainda que "no início dos anos 80, era, então, jovem membro do governo quando conheceu quem levaria o seu clube a inúmeras vitórias nacionais e internacionais. Mais tarde, muitas foram as vezes em que pôde testemunhar além dos sucessos consecutivos, uma personalidade, uma determinação e um estilo muito próprio, que suscitava grandes apoios, mas também muitas divergências."

Pede que "neste momento em que o juízo a formular deve ser o mais possível distanciado, o que mais deve avultar é aquilo que o país fica a dever de prestígio externo num período inseparável da sua liderança", numa nota publicada no site da Presidência.

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, lamentou hoje a morte de Jorge Nuno Pinto da Costa, considerando o antigo presidente do FC Porto “uma figura incontornável do futebol português, da cidade do Porto e do país”.

“Lamento profundamente o falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa, uma figura incontornável do futebol português, da cidade do Porto e do país, e que liderou o FC Porto, o meu clube, durante 42 anos”, pode ler-se nas redes sociais do líder socialista.

Em nome pessoal e do PS, Pedro Nuno Santos expressou os sinceros sentimentos à família, amigos e a todos os adeptos portistas “neste momento de grande perda”.

O antigo internacional português Pepe prestou a sua homenagem ao ex-presidente do FC Porto, Pinto da Costa, que morreu hoje, aos 87 anos, destacando as características humanas do antigo líder dos 'azuis e brancos'.

"Líder, amigo, nobre, indomável e leal. Até sempre, querido amigo. Até sempre, eterno Presidente!", escreveu o antigo capitão do FC Porto na rede social Instagram.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, enalteceu hoje o antigo presidente do FC Porto Jorge Nuno Pinto da Costa como um lutador, considerando que foi capaz de iniciar a transformação da cidade do Porto numa marca mundial.

“Acima de tudo um lutador, um homem que transformou aquilo que era um clube que tinha uma índole quase regional num clube que deu cartas a nível europeu e a nível mundial. Essa capacidade que ele teve de missão, que ele confundia com a sua própria vida”, elogiou, em declarações à agência Lusa, Rui Moreira, numa reação à morte do antigo presidente do FC Porto.

Segundo o presidente da Câmara do Porto, “Pinto da Costa não imaginava a sua vida sem o Futebol Clube do Porto” e é precisamente “essa dedicação total que acaba por marcar aquilo que foi a sua participação cívica”.

Para Rui Moreira, a cidade do Porto “era conhecida pelo seu nome e pelo vinho” e, com Pinto da Costa, “começa a ter uma marca mundial, reconhecida e celebrada internacionalmente”.

“A nossa vida é feita de alegrias. As muitas alegrias que ele proporcionou a imensa gente, a pessoas muito simples que pouco ou nada têm e que encontraram no FC Porto de Pinto da Costa um instrumento da sua felicidade. Devemos-lhe seguramente essa homenagem”, enalteceu.

O autarca recordou ainda que, como presidente da câmara, procurou “normalizar a relação entre o poder político e o Futebol Clube do Porto que tinha sido interrompida durante alguns anos”, o que lhe “parecia uma coisa incompreensível”, referindo-se ao facto de, na presidência de Rui Rio, os festejos dos títulos portistas terem deixado de ser feitos na varanda da Câmara do Porto.

“Aquilo que eu procurei fazer foi agir pela normalidade, que é corresponder à expectativa do bom senso e das pessoas. Eu não fiz nada de especial. Antes do meu tempo, Pinto da costa e o FC Porto já lá tinham ido à varanda. O que eu encontrei foi uma situação anormal que eu corrigi”, disse à Lusa.

Rui Moreira recordou ainda que nessa altura foi possível “homenagear Pinto da Costa entregando-lhe a condecoração máxima da cidade que ele nunca tinha recebido”.

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, manifestou hoje pesar pela morte de Jorge Nuno Pinto da Costa, considerando que o ex-presidente do FC Porto “deixa um inquestionável legado de serviço ao desporto nacional”.

Através das redes sociais, o presidente do parlamento expressou o seu “sentido pesar” pela morte de Pinto da Costa e apresentou condolências “à família e amigos, bem como a todos os adeptos do Futebol Clube do Porto”.

“Pinto da Costa deixa um inquestionável legado de serviço ao desporto nacional”, enalteceu Aguiar-Branco.

Reações à morte do ex-presidente do FC Porto Pinto da Costa nas redes sociais:

- Boavista: “A Boavista FC, Futebol SAD, através do seu presidente Fary Faye, manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa. À família, amigos e ao FC Porto, endereçamos as nossas mais sentidas condolências”.

- Estrela da Amadora: “Na sequência da fatídica notícia desta tarde, o CF Estrela da Amadora manifesta a sua nota de pesar pela morte de Jorge Nuno Pinto da Costa, histórico ex-presidente do FC do Porto. Endereçamos os mais sentidos pêsames a toda a família, amigos e associados do clube”.

- Farense: “O Sporting Clube Farense manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa, ex-presidente do Futebol Clube do Porto. Figura incontornável do desporto português, Pinto da Costa dedicou mais de quatro décadas ao FC Porto. Neste momento de luto, endereçamos as nossas mais sentidas condolências à família e amigos. Descanse em paz”.

- Sporting de Braga: “O SC Braga manifesta públicas condolências pelo falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente honorário do FC Porto e figura incontornável da história do dirigismo português e mundial. O SC Braga associa-se ao pesar de familiares e amigos, mas também do FC Porto, do futebol e do desporto em geral”.

- Portimonense: "Reconhecido como o presidente mais titulado da história, Pinto da Costa deixou um legado imortal, com uma trajetória repleta de feitos inigualáveis que ficarão para sempre gravados na história do futebol. Neste momento de imensa dor, a Portimonense Futebol SAD endereça as suas mais sinceras condolências à família, amigos e a todos os que partilharam do seu percurso e da sua visão apaixonada pelo futebol".

- Leixões: “A Leixões SC - Futebol, SAD vem, por este meio, manifestar o profundo pesar pelo falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa, histórico Presidente do FC Porto. À família e amigos de Pinto da Costa, bem como ao FC Porto, endereçamos as nossas sentidas condolências”.

Jorge Nuno Pinto da Costa, ex-presidente do FC Porto, clube no qual se estabeleceu como dirigente mais titulado e antigo do futebol mundial entre 1982 e 2024, morreu hoje aos 87 anos, vítima de cancro.

Pinto da Costa tinha sido diagnosticado com um cancro na próstata em setembro de 2021 e agravou o seu estado de saúde nas últimas semanas, menos de um ano depois da derrota para a presidência do clube frente a André Villas-Boas.

Empossado pela primeira vez em 23 de abril de 1982, seis dias depois de ter sido eleito sem oposição como sucessor de Américo de Sá, o ex-dirigente exerceu funções durante 42 anos e 15 mandatos consecutivos, levando o FC Porto à conquista de 2.591 títulos em 21 modalidades - 69 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.