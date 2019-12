“É uma proposta vergonhosa porque está a apresentar um aumento de 0,3% a mais de 600.000 trabalhadores que durante dez anos não tiveram qualquer atualização salarial”, disse à agência Lusa Arménio Carlos que falava junto do Centro Comercial Vasco da Gama, em Lisboa, onde se realizou um cordão humano em defesa de melhores salariais, horários dignos e pelo direito conjugação da vida pessoal e familiar com a vida profissional dos trabalhadores das grandes superfícies e destes estabelecimentos de retalho.

O Ministério das Finanças afirmou na quarta-feira que “a proposta considera como referencial para aumentos salariais de 2020 a taxa de inflação observada até novembro de 2019 (de 0,3%, para todos os trabalhadores)”.

O esclarecimento das Finanças surge depois de o dirigente da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap), José Abraão, ter adiantado aos jornalistas que, na reunião da tarde de quarta-feira com o Governo, o executivo tinha apresentado uma proposta de aumentos salariais que teria em conta a fórmula das pensões, apontando para uma atualização diferenciada em 2020 que podia ir até 0,7%.

Já o secretário de Estado do Orçamento, João Leão, disse então aos jornalistas, à margem da reunião com os sindicatos, que o aumento no próximo ano será em linha com a inflação de novembro e que a atualização terá um impacto orçamental entre 60 e 70 milhões de euros.