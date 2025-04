"No início desta tarde, o Papa Francisco foi à Basílica de Santa Maria Maior e, nas vésperas do Domingo de Ramos e da Semana Santa, parou para rezar diante do ícone da Virgem", disse o Vaticano.

O pontífice argentino, de 88 anos, que recupera de uma pneumonia grave, fez uma série de aparições surpresa nos últimos dias.

Francisco fez a sua primeira aparição inesperada no último domingo em frente à Basílica de São Pedro para cumprimentar os fiéis, antes de receber o rei Carlos III de Inglaterra e a rainha Camilla numa audiência privada na quarta-feira, apesar do encontro ter sido inicialmente cancelado.

O pontífice também visitou a Basílica de São Pedro na quinta-feira para ver as obras em curso e rezar junto ao túmulo de Pio X, cumprimentando fiéis e restauradores ao longo do caminho.

"O facto de estar em convalescença não significa que não possa sair", disse o Vaticano na sexta-feira.

Entretanto, apesar das melhorias no seu estado de saúde, ainda não há nada definido sobre a sua participação nas cerimónias religiosas da Semana Santa. Para já, é certo que o cardeal Leonardo Sandri presidirá a missa do Domingo de Ramos.

De recordar que o Papa Francisco passou mais de cinco semanas no hospital Gemelli, em Roma, para tratar uma pneumonia nos dois pulmões.

Convalescente desde o seu regresso ao Vaticano, em 23 de março, continua debilitado pela doença, que colocou a sua vida em risco e reduziu drasticamente as suas atividades. Os médicos recomendaram repouso durante dois meses.