De acordo com o Vatican News, o Papa Francisco é um antigo cliente da loja "Stereosound", situada perto do Panteão, no centro histórico de Roma: já frequentava o espaço quando ainda era arcebispo de Buenos Aires e tinha de ir à capital italiana.

O Pontífice esteve no estabelecimento ao final da tarde desta terça-feira, por volta das 19h00 locais, e por lá ficou durante 10 minutos, onde falou com Letícia, a proprietária, e abençoou o espaço, recentemente modificado.

Mas Francisco não saiu da loja de mãos a abanar: foi-lhe oferecido um disco de música clássica. A dona da loja fez poucas declarações sobre o sucedido, tendo apenas afirmado que o Papa é “um cliente antigo” e que a visita de hoje foi “belíssima” e “repleta de humanidade”.

Contudo, não é a primeira vez que o Papa faz esse tipo de visitas surpresa. A título de exemplo destaca-se o episódio, em 2015, em que foi a uma ótica no centro de Roma para trocar as armações dos seus óculos, ou a vez, em 2016, em que entrou numa loja de ortopedia próxima do Vaticano.