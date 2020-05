Em comunicado no Dia Internacional dos Museus, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, na sigla em inglês) e o ICOM divulgaram os principais resultados de dois estudos realizados para perceber o impacto da covid-19 nos museus.

“Quase 90% do total, mais de 85 mil instituições, fecharam as suas portas durante períodos variáveis ao longo da crise. Adicionalmente, em África e nos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, apenas 5% dos museus puderam oferecer conteúdos ‘online’ aos seus públicos. Quase 13% dos museus a nível mundial pode nunca reabrir”, lê-se no comunicado conjunto das duas organizações.

O estudo conduzido pelo ICOM sublinha “o facto de que os museus que foram privados dos seus visitantes vão enfrentar uma redução das suas receitas”, com um impacto consequente nas profissões que gravitam à volta destas instituições.

“Os museus desempenham um papel fundamental na resiliência das sociedades. Devemos ajudá-los a lidar com esta crise e a mantê-los em contacto com as suas audiências”, afirmou a diretora-geral da UNESCO, Audrey Azoulay.