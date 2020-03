De acordo com Augusto Santos Silva, no Conselho de Negócios Estrangeiros de hoje resultou uma manifestação de “solidariedade com a Grécia e também com o Chipre, a Bulgária e outros Estados-membros que estão sujeitos a uma pressão migratória adicional no seu esforço de preservar as suas próprias fronteiras e também a fronteira externa na UE”.

A UE e a Turquia celebraram em 2016 um acordo no âmbito do qual Ancara se comprometia a combater a passagem clandestina de migrantes para território europeu em troca de ajuda financeira.

Porém, a Turquia, que acolhe no seu território cerca de quatro milhões de refugiados, na maioria sírios, anunciou ter aberto as fronteiras com a Europa, ameaçando deixar passar migrantes e refugiados numa aparente tentativa de pressionar a Europa a assegurar-lhe um apoio ativo no conflito que a opõe à Rússia e à Síria.

Entretanto, hoje à meia-noite entrou em vigor um acordo de cessar-fogo na província síria de Idlib após conversações em Moscovo entre o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e russu, Vladimir Putin.

“Tomamos nota do acordo de cessar-fogo celebrado ontem [quinta-feira] entre os Presidentes Putin e Erdogan e apelamos a que esse cessar-fogo seja cumprido de imediato e de maneira sustentável e que permita proteger os civis, abrindo corredores humanitários para a assistência internacional às pessoas que se encontram hoje em situações muito difíceis”, adiantou Augusto Santos Silva à Lusa.