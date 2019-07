Em comunicado, a Alta Representante da UE para Política Externa, Federica Mogherini, considerou que estas prisões e o uso desproporcional de força contra manifestantes pacíficos se insere numa “série preocupante de prisões e ataques policiais contra políticos da oposição dos últimos dias”, considerando que “minam seriamente as liberdades fundamentais de expressão, associação e reunião”.

A política italiana acrescentou que esses direitos fundamentais estão “consagrados” na Constituição russa, pelo que a UE espera que sejam “protegidos”.

Segundo Mogherini, para que as eleições municipais de setembro sejam “um genuíno processo democrático é essencial criar as condições para a igualdade de oportunidades e um ambiente político inclusivo”.

No sábado, a polícia russa prendeu mais de mil pessoas numa manifestação não autorizada no centro de Moscovo, em que eram pedidas eleições livres e justas perante a recusa das autoridades eleitorais de registarem 57 candidatos da oposição para as eleições municipais de 08 de setembro.

Algumas detenções foram feitas de forma violenta e muitos manifestantes foram feridos na cabeça, de acordo com jornalistas da AFP.