O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, anunciou hoje que os 27 e o Reino Unido acordaram os termos da declaração política da futura parceria entre a União Europeia (UE) e Londres após o ‘Brexit’.

“Acabei de endereçar aos 27 um rascunho da declaração política da futura relação entre a União Europeia e o Reino Unido. O presidente da Comissão Europeia [Jean-Claude Juncker] informou-me que foi alcançado um acordo de princípio a nível político entre os negociadores, que será sujeito ao aval dos líderes”, escreveu Donald Tusk na sua conta na rede social Twitter.

No domingo, os líderes da UE encontram-se em Bruxelas para um Conselho Europeu extraordinário para validarem o acordo do Brexit, mas ainda persistem alguns pontos de desacordo com alguns países, nomeadamente Espanha e a questão de Gibraltar.

Theresa May está também sob intensa pressão de um grande número de deputados britânicos pró-Brexit e pró-UE que se opõem ao acordo de divórcio e que ameaçam chumbar o texto no voto a que será sujeito após o Conselho Europeu.