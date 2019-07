A União Europeia (UE) inaugurou hoje uma delegação diplomática no Kuwait, a terceira na região do Golfo, reforçando sua presença, numa altura de intensa tensão no Oriente Médio.

"Nestes tempos de tensão internacional e regional, o Kuwait é uma voz sábia e uma força de paz, tornando-se nosso parceiro natural", afirmou a chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, ao inaugurar a nova delegação da UE no Kuwait. Esta é a terceira delegação da UE num país do Golfo, depois das que foram abertas em Riade, em 2004, e Abu Dhabi, em 2013. "Esta também é uma mensagem para toda a região. A União Europeia está a aumentar a sua presença e o seu compromisso com o Médio Oriente", disse Mogherini na cerimónia, na presença de sua homóloga kuwaitiana Sheikh Sabah al-Khaled Al-Sabah. "O que está a ocorrer no Golfo é importante para a Europa, e o que está a acontecer para a Europa é importante para o Golfo", salientou a Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros. A região do Golfo é atormentada por várias crises devido ao risco de escalada entre o Irão, por um lado, e os Estados Unidos e seus aliados regionais — a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos –, por outro. Ao contrário de Riade e Abu Dhabi, o Kuwait mantém relações cordiais com Teerão.