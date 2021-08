A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte aprovou a candidatura apresentada pela Câmara de Lamego, o que permitirá juntar, num mesmo edifício, serviços e valências que estão espalhados pela cidade.

Segundo a autarquia, esta obra "vem dar resposta às necessidades e anseios dos cerca de 25 mil habitantes do município", possibilitando "melhor acesso, humanização e qualidade nos serviços de saúde".

"Ao mesmo tempo, prevê a redução dos constrangimentos relacionados com mobilidade condicionada, idosos, grávidas e crianças", acrescenta.

A nova UCSP de Lamego terá uma área bruta de construção de 4.305 metros quadrados. Consistirá num edifício de quatro pisos, nos quais ficarão instaladas as unidades que se encontram em diferentes imóveis, "desajustados à realidade e distantes uns dos outros".

A construção desta unidade insere-se no Plano Operacional Regional do Norte e resulta de um contrato programa com a Administração Regional de Saúde do Norte.