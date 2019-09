Em comunicado, a universidade felicita Tolentino de Mendonça pela ordenação como cardeal, que vai acontecer em outubro, e “cumprimenta-o pelas novas funções na Cúria”.

“Vice-Reitor da UCP entre 2012 e 2018 e também Diretor da Faculdade de Teologia, D. José Tolentino de Mendonça é figura académica insigne, com um longo e notável trabalho de diálogo transversal com os diversos quadros da contemporaneidade, poeta maior e pastor fiel”, lê-se no comunicado divulgado hoje.

No mesmo comunicado emitido pela reitoria, a UCP afirma ainda sentir-se “privilegiada por esta distinção de um dos seus mais notáveis ‘alumni’, professor, dirigente e reza pela continuidade da sua missão ímpar como arauto do diálogo entre a fé e a cultura”.

O papa Francisco anunciou no domingo, após o angelus, que o arcebispo português Tolentino de Mendonça vai ser nomeado cardeal em 05 de outubro.

De acordo com a agência Ecclesia, o também bibliotecário do Vaticano torna-se assim no sexto cardeal português do século XXI e no terceiro a ser designado no atual pontificado.

O madeirense junta-se aos cardeais José Saraiva Martins, Manuel Monteiro de Castro, Manuel Clemente, António Marto e José Policarpo, falecido em 2014.