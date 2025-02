A 4.ª edição da Iniciativa de Apoio ao Estudante Refugiado abre dia 10 de fevereiro e tem 14 vagas disponíveis para alunos de licenciatura e mestrado. As candidaturas decorrem até dia 28 do mesmo mês, à exceção do mestrado em Medicina, que decorre de 7 de fevereiro a 12 de junho.

A informação já está disponível online, no site da Universidade Católica. O que é esta iniciativa? O programa de bolsas para refugiados garante a "isenção total do pagamento de propinas" e permite a candidatura aos quatro polos da Universidade Católica: Lisboa, Porto, Braga e Viseu. O projeto faz parte do Plano Nacional de Integração de Refugiados e dos Objetivos de Desenvolvimento (ODS) propostos pelas Nações Unidas (ONU). Segundo a Universidade Católica, este é um dos programas considerados "uma boa prática" pelo Pacto Global sobre Refugiados, da ONU. Quem se pode candidatar? Tal como nos anos anteriores, a Universidade explica no anúncio que o projeto é destinado "a alunos em situação de emergência humanitária, que o comprovem com os documentos indicados". A que cursos se podem candidatar? Estas são as vagas nos vários polos para estudantes refugiados: Licenciaturas: Braga - uma vaga total (cursos lecionados em português) Ciências de Dados Ciências da Comunicação Estudos Portugueses Filosofia Psicologia Serviço Social

uma vaga total (cursos lecionados em português) Lisboa - cinco vagas totais, uma por curso Business Administration (lecionado em inglês) Licenciatura com mestrado integrado em Medicina (lecionado em inglês) Direito Enfermagem Ciência Política e Relações Internacionais

cinco vagas totais, uma por curso Porto - quatro vagas totais Economics (lecionado em inglês) Management (lecionado em inglês) Bioengenharia Ciências da Nutrição Microbiologia Enfermagem Psicologia

quatro vagas totais Viseu - duas vagas totais, uma por curso (cursos lecionados em português) Gestão Ciências Biomédicas

duas vagas totais, uma por curso (cursos lecionados em português) Mestrado: Lisboa - uma vaga na Faculdade de Ciências Humanas Ciências da Comunicação (lecionado em português ou inglês) Culture Studies (lecionado em inglês) Asian Studies (lecionado em inglês) Serviço Social Psychology in Business and Economics (lecionado em inglês) Psychology and Environmental Sustainability (lecionado em inglês)

uma vaga na Faculdade de Ciências Humanas Porto - uma vaga na Faculdade de Direito Direito Direito e Gestão International Studies Programme (lecionado em inglês)

uma vaga na Faculdade de Direito De realçar que o mestrado integrado em medicina tem apenas uma vaga disponível na Faculdade de Medicina da Universidade Católica de Lisboa e as candidaturas são realizadas no site da Faculdade de Medicina da Universidade Católica de Lisboa, até dia 12 de junho. Os resultados são publicados no dia 28 de março. Que documentos são precisos? Comprovativo de estatuto de estudante em situação de emergência humanitária;

Documento de Identificação;

Certificado de conclusão do ensino secundário e exames finais, traduzido em língua portuguesa ou inglesa;

Curriculum vitae;

Carta de motivação, em português ou inglês;

Caso já tenha frequentado o ensino superior: certidão de unidades curriculares realizadas, traduzida para português e inglês;

Declaração sob compromisso de honra em como se é elegível para o estatuto de estudante internacional. Nos últimos cinco anos, a percentagem de população migrante que reside no território português cresceu para 10%. Só em 2022, entraram em Portugal 118 mil imigrantes, e, por isso, a população residente em Portugal aumentou em 46.249 pessoas.