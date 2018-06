A Universidade da Beira Interior, de Portugal, vai passar a cooperar com a Universidade Katyavala Bwila, com sede na província de Benguela, em projetos de investigação em comum, conforme protocolo de colaboração homologado pelo Governo angolano.

O protocolo de cooperação entre as duas universidades, públicas, foi assinado na Covilhã, Portugal, a 15 de janeiro de 2018, pelos reitores de ambas as instituições, e aguardava desde então a homologação pelo Governo angolano.

Conforme documentação governamental a que a Lusa teve acesso, a implementação do protocolo foi homologada por despacho de 13 de junho, assinado pela ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Sambo, que tutela aquela universidade pública angolana, fundada em 2009.

Do documento, os reitores das duas universidades, assume a convicção da “importância da colaboração entre comunidades científicas e instituições académicas, bem como da necessária internacionalização das práticas universitárias, com relevo para as afinidades e potencialidades de cooperação entre Angola e Portugal”.

As duas universidades vão assim cooperar na realização de estudos e projetos de investigação, na organização conjunta de seminários, conferências, colóquios e aulas abertas sobre temas de interesse para ambas as instituições, disponibilizando os especialistas necessários.

Está igualmente previsto a troca de informações estatísticas e de outra natureza, “provenientes de levantamentos e investigações que possam resultar num aproveitamento de sinergias” entre a Universidade da Beira Interior e a Universidade Katyavala Bwila.

Naquela universidade do centro de Angola, com polos em várias províncias, são atualmente lecionados cursos de Direito, Medicina, Economia, Gestão e Contabilidade, Psicologia, Matemática e Informática, entre outros.