A APECER, apresentada hoje na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, onde vai ficar instalada, propõe-se a organizar encontros e eventos culturais e científicos, promover a elaboração de estudos em matéria de diálogo entre diferentes confissões religiosas e realizar cursos livres em torno da mesma área, entre outras atividades.

Face às características particulares da Universidade de Coimbra, que conta com 20% de estudantes estrangeiros de mais de 100 países, fazia sentido “criar uma estrutura para acolher da melhor forma possível essa riqueza”, salientou o diretor da APECER, João Gouveia Monteiro.

Segundo o também professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC), a academia pretende “desenvolver conhecimento entre as diferentes culturas e religiões numa perspetiva não confessional”.

Trata-se do “ensino do religioso e não do ensino religioso”, vincou João Gouveia Monteiro, salientando a perspetiva de formação e de debate em torno desta estrutura.