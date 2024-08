Em comunicado a universidade informa que conseguiu com sucesso o nascimento do primeiro clone do Cavalo de Passo Peruano no Peru, através da tecnologia de transferência nuclear de células somáticas (clonagem), que permite preservar a genética de espécies animais destacadas e gera cópias geneticamente idênticas para uso posterior em programas de conservação e melhoramento genético.

"A clonagem consiste em introduzir o núcleo de uma célula somática no citoplasma de um óvulo previamente enucleado para então obter um zigoto. Esse zigoto é cultivado in vitro por 7 dias para gerar um blastocisto, transferido diretamente para recipientes previamente preparados", explicam.

Para realizar esta clonagem foi utilizada uma amostra de tecido epitelial doada pela Associação Peruana de Criadores de Cavalos de Paso de Piura, que pertencia ao criador denominado “AV Executive”; das quais foram obtidas células para gerar embriões clones, os quais foram transferidos para éguas recetoras para gestação nas condições ambientais da região amazónica. Após 332 dias, o nascimento de um potro foi conseguido através de parto natural, em bom estado de saúde, e com constantes fisiológicas dentro dos parâmetros normais.

Cavalo Clone Peru Cavalo Clone Peru créditos: DR

Esta conquista foi possível graças à equipa multidisciplinar formada por professores, investigadores e profissionais do Instituto de Pesquisa Pecuária e Biotecnologia (IGBI) da Faculdade de Engenharia Zootécnica, Agronegócio e Biotecnologia, bem como de aliados estratégicos.

O Cavalo de Passo Peruano é um símbolo emblemático da cultura do país, reconhecido pela elegância e pelo andar particular, que o tornam único no mundo. Com esta pesquisa, a universidade contribui para a preservação e desenvolvimento desta raça.

"Com este marco, a UNTRM posiciona o Peru no nível dos países que implementam esta tecnologia com sucesso, como Austrália, Estados Unidos, Espanha, Argentina, Brasil, Itália e Colômbia; demonstrando a capacidade de competir e colaborar no cenário internacional, para contribuir para o progresso global na conservação e melhoramento genético das espécies animais", refere a universidade.

Em junho de 2017, a UNTRM realizou a primeira clonagem somática de bovinos que resultou no nascimento do clone Alma CI que lançou as bases para o atual marco na clonagem do Cavalo de Passo Peruano.