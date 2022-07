Em declarações à agência Lusa, o vice-reitor com o pelouro da Formação da UP, José Castro Lopes, esclareceu hoje que as novas quatro licenciaturas se inserem no programa 'Impulso Jovens Destino', financiado ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"A Universidade do Porto fez uma candidatura a esse programa, em que o que se pretendia era aumentar a formação de jovens nestas áreas das ciências, engenharias, artes e matemática, no sentido de haver uma crescente valorização da formação superior", notou.

As novas licenciaturas em Desenho (Faculdade de Belas Artes), Literatura e Estudos Interartes (Faculdade de Letras) e Matemática Aplicada (Faculdade de Ciências) são "estreias" na instituição, enquanto a licenciatura em Engenharia Agronómica (Faculdade de Ciências) abre vagas pela primeira vez.

"Estas foram as áreas em que entendemos que havia uma maior possibilidade de serem propostas com êxito", disse, lembrando que a escolha foi deixada à consideração das unidades orgânicas que integram a UP.

As novas licenciaturas já vão estar disponíveis na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 2022/2023, que decorrem entre 25 julho e 08 de agosto, e elevam para 56 o número de cursos no primeiro ciclo de estudos.

"A Universidade do Porto sempre atraiu muitos estudantes, temos os maiores índices de efetividade em Portugal e preenchido todas as vagas que dispomos e estamos convencidos de que com estas novas licenciaturas seja igual", disse, lembrando que a instituição vai aumentar em 198 o número de vagas neste concurso de acesso ao ensino superior.