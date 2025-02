Os projetos foram distinguidos na 13.ª edição do Programa de Empreendedorismo da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da UNL, que desafia estudantes a "apresentarem soluções concretas para problemas reais da sociedade".

À edição deste ano concorreram mais de 800 alunos da FCT, tendo hoje as 12 equipas finalistas defendido os seus projetos perante um júri, composto por representantes de empresas, "apresentando em detalhe critérios como a identificação da oportunidade de negócio, a análise de mercado ou o estudo financeiro", refere a faculdade numa nota.

A competição premiou com o primeiro lugar, e com 1.000 euros, a equipa de estudantes que desenvolveu um protótipo para uma aplicação de inteligência artificial que regista os sintomas de um doente de Parkinson, "com 90% de eficácia de diagnóstico" da patologia, e "não precisa de qualquer equipamento adicional além de um telemóvel com acesso à internet".

O segundo lugar, no valor de 500 euros, foi atribuído ao projeto que criou embalagens feitas de micélio de cogumelo, uma "matéria-prima altamente moldável, biodegradável e resistente à água e ao calor, sendo ideal para as entregas de comida ao domicílio".

Em terceiro lugar ficou a equipa de alunos, premiada com 250 euros, que apresentou "um produto barato de fermentação caseira que cria bactérias vivas que contribuem para o bem-estar da microbiota".

A edição deste ano do programa de empreendedorismo universitário da FCT da UNL estreou o prémio Impacto, no montante de 750 euros, que foi atribuído a um projeto que "cria materiais de construção inovadores a partir de resíduos têxteis e minerais".

O prémio visa reconhecer "a importância da sustentabilidade no setor da construção e o impacto positivo das soluções inovadoras para o futuro".