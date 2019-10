Aquelas instituições vão receber 1,16 mil milhões de reais (260 milhões de reais), mais de metade dos 1,99 mil milhões de reais (440 milhões de euros) desbloqueados para toda a Educação do país sul-americano.

Das restantes verbas desbloqueadas, 270 milhões de reais (60 milhões de euros) são destinados a bolsas de estudo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); 105 milhões de reais (23 milhões de euros) vão para exames da educação básica e 290 milhões de reais (64 milhões de euros) para livros didáticos.

O valor remanescente segue para outros recursos e pagamento de contas, segundo a pasta da Educação, citada pela imprensa brasileira.

De acordo com o portal de notícias G1, com esta medida do Governo, a percentagem de verbas discricionárias bloqueadas (despesas não obrigatórias, como pagamento das contas de água e luz) das universidades diminuiu de 24,84%, anunciados no primeiro semestre, para 15%.

No total, continuam bloqueados 3,8 mil milhões de reais (840 milhões de euros) dos 6,1 mil milhões de reais (1,35 mil milhões de euros) suspensos desde o início do ano, quando o atual Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, chegou ao poder.

O Governo brasileiro anunciou em 20 de setembro o desbloqueio de 8,3 mil milhões de reais (dois mil milhões de euros) do orçamento para órgãos e ministérios, sendo a Educação a área mais favorecida com a libertação de verbas.