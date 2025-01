O hospital de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, encontra-se “com constrangimentos no serviço de Urgência Geral, não sendo possível receber doentes em maca ou que, pela sua situação clínica, possam vir a necessitar de ficar em maca, até às 09:00 do dia 21”, refere uma comunicação do CODU enviada hoje ao fim da tarde aos sub-comandos regionais e bombeiros da área de influência do hospital, a que a agência Lusa teve acesso.

Assim, os doentes transportados em maca estão a ser desviados para a urgência de outros hospitais.

Esta tarde, pelas 16:40, pelo menos seis ambulâncias estavam retidas na urgência do Hospital de Vila Franca de Xira à espera das macas e as corporações de bombeiros temiam ficar sem meios disponíveis para garantir o socorro à população.

Segundo disse uma fonte dos bombeiros à Lusa, estavam retidas no local ambulâncias de várias corporações de bombeiros dos concelhos de Vila Franca de Xira, Alenquer e Arruda dos Vinhos.

Fonte oficial da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, que gere o hospital de Vila Franca de Xira, confirmou existirem seis ambulâncias paradas naquela urgência por volta dessa hora.

“Houve um pico momentâneo de afluência e estamos a envidar todos os esforços para resolver o problema o mais rapidamente possível”, justificou, sustentando que as 140 macas do hospital estão todas ocupadas.

Depois disso, o CODU enviou aquela comunicação a avisar os bombeiros que a urgência do hospital de Vila Franca de Xira não estava a receber doentes em macas.