Na sua página no Facebook, a ULS RL informa que aquela urgência se encontra “encerrada entre as 09:00 de sexta-feira, dia 31 de maio, até às 09:00 de segunda-feira, dia 03 de junho”.

A ULS RL “recomenda a todas as grávidas ou utentes com problemas urgentes do foro ginecológico que contactem a linha SNS 24 (808 24 24 24), que poderá dar todo o apoio especializado e encaminhamento para a unidade de saúde mais apropriada”.

“Em situações urgentes, as utentes poderão dirigir-se à Maternidade Dr. Bissaya Barreto ou à Maternidade Dr. Daniel de Matos”, ambas em Coimbra, adianta.

A ULS RL agradece a compreensão e lamenta eventuais transtornos do encerramento desta urgência.

Fonte da ULS acrescentou à agência Lusa que a urgência Pediátrica fecha no sábado, 01 de junho, às 09:00, reabrindo na segunda-feira, dia 03 de junho, às 09:00.