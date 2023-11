Segundo o semanário, "os cuidados obstétricos e ginecológicos na área de Lisboa estão em risco iminente de rutura, porque os serviços partilhados no Hospital de São Francisco Xavier com o Hospital de Santa Maria não têm os médicos necessários".

Alexandre Valentim Lourenço, responsável pela obstetrícia-ginecologia no Hospital de Santa Maria, disse ao jornal que o hospital não tem capacidade para "garantir as escalas na Urgência nem o acompanhamento", sendo que "os médicos nem sequer estão em 150 horas a recusar trabalho extraordinário".

Fernando Cirurgião, o responsável pela obstetrícia-ginecologia do São Francisco Xavier, confirma que "o mês de novembro tem muitas escalas por preencher, inclusive na Urgência Interna para os internamentos.”

Recorde-se que o projeto de renovação da área maternoinfantil do Hospital Santa Maria prevê a remodelação da urgência de obstetrícia e ginecologia e a construção de 12 novos quartos de parto, dois blocos operatórios e uma sala de observações na nova maternidade, num total de cerca de 1.000 metros quadrados de área nova a ser construída.

Está também prevista a remodelação e ampliação do internamento de puérperas, no piso 5 do Hospital Santa Maria, a remodelação das instalações para a ecografia obstétrica, que passará a funcionar na área do atual bloco de partos, localizado no piso 6, e a expansão do Serviço de Neonatologia.

O plano da Direção Executiva do SNS para dar resposta às necessidades dos utentes no período em que o bloco de partos do hospital de Santa Maria estiver fechado — entre agosto deste ano e março do próximo ano — passa por concentrar os serviços no Hospital S. Francisco Xavier. Esta decisão fez com que sete médicos do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia apresentassem demissão.

Além destas sete saídas, há ainda cinco médicos de baixa no Hospital Santa Maria. Atualmente, “temos três médicos no serviço que fazem urgências e mais cinco a seis que asseguram o acompanhamento em consulta e os exames", explica Alexandre Valentim Lourenço, o que fica aquém das necessidades.

