Um homem, de 74 anos, ficou ferido depois de um urso preto e três crias invadirem a sua casa em Lake City, no estado do Colorado, nos Estados Unidos da América, avança o The Guardian.

Cerca das 20h30 locais da passada quinta-feira (03h30 de sexta-feira em Portugal), os quatro animais entraram através de uma porta de vidro deslizante, que estava entreaberta, da cozinha.

O homem, que se apercebeu da presença estranha devido ao barulho, correu para a divisão e tentou espantar a ursa adulta com uma cadeira, mas o animal defendeu-se e mandou-o contra a parede, segundo o Departamento de Parques e Vida Selvagem do Colorado, atacando-o.

Com ferimentos na cabeça, nos braços, nos ombros, no abdómen e nas coxas, o norte-americano e outras pessoas que estavam na residência conseguiram fugir e trancaram-se num quarto.

Alertado para o sucedido, um elemento das autoridades de Lake City dirigiu-se à casa e expulsou os ursos.

Embora os ferimentos do homem tenham sido considerados graves, não foi necessário a deslocação a um hospital, uma vez que o mesmo foi assistido na própria casa.

“Certamente foi uma sorte não termos tido uma fatalidade porque foi por pouco”, disse o oficial da Vida Selvagem do Colorado, Lucas Martin, num comunicado.

Mais tarde, os administradores estaduais da Vida Selvagem encontraram os quatro ursos numas árvores perto da casa do homem, matando-os, uma prática comum para impedir que ursos problemáticos associem pessoas a comida.

“Isto cria uma situação muito complexa para mitigar”, disse Martin. “Infelizmente, os filhos dos ursos são ensinados a comportarem-se assim pelas suas mães, o que pode resultar em conflitos entre ursos e pessoas”, acrescentou.

Nos últimos meses, as autoridades foram alertadas para várias invasões de ursos a casas e garagens desocupadas na área. No entanto, este foi o primeiro ataque do ano conhecido na região, sendo que, em 2023, se registaram seis.