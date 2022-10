“Nestes tempos difíceis para o nosso continente, contamos com uma relação forte com o Reino Unido em defesa dos nossos valores comuns, no pleno respeito dos nossos acordos”, afirmou a líder do executivo comunitário numa mensagem de felicitações a Sunak divulgada na rede social Twitter.

Rishi Sunak tornou-se oficialmente primeiro-ministro britânico esta manhã após uma audiência com o Rei Carlos III no Palácio de Buckingham, em Londres.

Sunak foi recebido pelo monarca, que, enquanto chefe de Estado, tinha aceite minutos antes a demissão da anterior primeira-ministra, Liz Truss, e foi encarregado de formar um novo governo enquanto líder do Partido Conservador, que tem maioria parlamentar.

A UE e o Reino Unido mantêm um diferendo pós-‘Brexit’ depois de Londres ter quebrado acordos assinados quando da saída britânica do bloco europeu.