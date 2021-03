Apesar de a apneia do sono não estar visada na lista de doenças prioritárias, vários utentes que sofrem de apneia do sono foram vacinados. O plano de vacinação referia "doença respiratória crónica sob suporte ventilatório" e alguns médicos consideraram que apneia estaria incluída, noticia o Observador. Em fevereiro, quando o erro foi detetado, as autoridades de saúde emitiram uma circular que informava os centros de saúde de que a doença não estava incluída nos grupos prioritários.

Segundo o médico de Medicina Geral e Familiar, Rui Nogueira, dos 1550 doentes que vigia, 136 foram identificados como prioritários por terem mais de 50 anos e doenças associadas, dos quais 59 sofrem de apneia do sono. Depois de receber o aviso, o médico realizou uma triagem e dos 136 visados para a primeira fase de vacinação, apenas 77 estariam elegíveis por terem mais de 50 anos e doenças associadas - como insuficiência renal, doença pulmonar obstrutiva crónica, insuficiência cardíaca, doença coronária ou doença respiratória crónica sob suporte de ventilador e/ou de oxigénio.

"Quando vieram esclarecer este aspeto, eu diria que já era tarde, porque alguns dos doentes já estavam listados e já tinham sido vacinados", explicou Rui Nogueira, citado pela publicação.

O plano de vacinação divulgado pela Direção-Geral da Saúde refere apenas que estão incluídos utentes com doenças respiratórias crónicas sob suporte ventilatório, e o médico sugere que isto poderá ter levado alguns médicos a serem induzidos em erro e a incluir aqui a apneia do sono.“O que é a apneia? Não é uma doença respiratória crónicas sob suporte ventilatória?”, questiona.

A equipa de coordena o plano de vacinação não assumiu qualquer erro, admitindo apenas que tenham sido vacinadas pessoas com apneia do sono por também terem “alguma das doenças priorizadas para a Fase 1”, explica o Observador.