Em declarações à agência Lusa, João Horta, representante do movimento contra a redução de horários da carreira Trafaria/Porto Brandão/Belém), explicou que o protesto está decorrer “de forma simbólica e pacífica” com a entrega de panfletos à população e com o cumprimento de todas as regras de segurança devido à pandemia de covid-19.

A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa.

João Horta contou à Lusa que a Transtejo durante a fase de confinamento devido à pandemia do covid-19 reduziu os horários de todas as carreiras que ligam as margens do Tejo.

No entanto, até dia 08 de junho todas as carreiras viram os seus horários voltar à normalidade, exceto a ligação Trafaria/Porto Brandão/Belém.