Em declarações hoje à agência Lusa, Antonieta Fortunato, da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos (CUSP) do Barreiro, contou que os utentes e o Conselho da Administração da Soflusa estiveram reunidos em maio, tendo sido entregue um memorando com as reivindicações das pessoas.

“Saímos da reunião com a promessa de que a empresa iria fazer de tudo para mitigar as situações de supressão de carreiras, mas na verdade continua tudo na mesma. Têm sido suprimidas carreiras ao final do dia”, disse.

De acordo com Antonieta Fortunato, é urgente que, caso as últimas carreiras do dia sejam suprimidas, sejam facultados transportes alternativos às pessoas.

“Este é um problema que continua a persistir. Continuamos a receber comunicados de supressão de carreiras por isto e aquilo, mas não podemos estar constantemente nisto”, indicou.

Antonieta Fortunato lembrou que existem milhares de pessoas com ordenados baixos e que vivem com dificuldades e que têm que apanhar um táxi de regresso ao Barreiro e cujo custo é equivalente ao custo do passe mensal.

“A partir da meia-noite não existem alternativas e há muitas pessoas que trabalham em centros comerciais por turnos. Nos comunicados da empresa é sugerido aos utentes que apanhem um barco da TT [Transtejo] para o Seixal, Cacilhas ou Montijo, mas na verdade depois não há transporte destes locais para o Barreiro”, disse.