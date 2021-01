A Comissão de Vacinação alemã indicou não recomendar a vacinação da farmacêutica britânica para pessoas com mais de 65 anos, devido à falta de dados sobre os mais velhos.

“A vacina contra a covid-19 da AstraZeneca é atualmente recomendada unicamente para pessoas entre os 18 e os 64 anos», escreveu a Comissão de Vacinação (STIKO) num documento consultado pela AFP.

No aviso precisa-se que os dados disponíveis atualmente são «insuficientes para avaliar a eficácia das vacinas além dos 65 anos».

No entanto, o grupo farmacêutico AstraZeneca defendeu a eficácia da sua vacina contra a covid-19 em pessoas com mais de 65 anos, contrariando a recomendação alemã.

"As últimas análises (...) apoiam a hipótese de uma eficácia da vacina no grupo de maiores de 65 anos", declarou um porta-voz do grupo farmacêutico britânico-sueco, indicando se espera uma decisão da Agência Europeia dos Medicamentos "nos próximos dias".

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, cujo país aprovou o uso da vacina, inclusive para os idosos, sublinhou que a autoridade britânica para os produtos de saúde considerou a vacina «muito boa e eficaz" e que oferece "um elevado grau de proteção".

[Notícia atualizada às 16:51]