Referindo que o objetivo é "chegar ao fim do verão com a imunização de grupo e, de alguma forma, retomar dentro do que é possível a normalidade", António Lacerda Sales adiantou hoje que a vacina da Janssen, do grupo Johnson & Johnson, vai ser administrada em Portugal a maiores de 50 anos.

"Estes planos são ajustáveis e têm sempre uma adaptação permanente, progressiva, àquilo que a Ciência nos vai dando", referiu.

O secretário de Estado da Saúde referiu ainda que a vacina vai começar "agora a ser aplicada", uma vez que a norma que a regulamenta vai ser ainda hoje publicada.

No dia 20, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) concluiu que há uma possível relação entre a formação de coágulos sanguíneos e a vacina da Janssen, na sequência de terem sido registados oito casos de pessoas que desenvolveram coágulos sanguíneos em quase sete milhões de pessoas vacinadas nos EUA.

Um dia depois, a ministra da Saúde, Marta Temido, disse não haver qualquer restrição à utilização da vacina da Janssen em Portugal, uma vez que o plano de vacinação está atualmente focado nos mais de 70 anos.

Marta Temido disse na altura que as autoridades nacionais vão seguir as recomendações da Agência Europeia de Medicamentos e que aguardavam a análise da comissão técnica de vacinação.

O plano de vacinação português inclui as quatro vacinas que já têm a autorização do regulador europeu (EMA): a Comirnaty da farmacêutica Pfizer, a Moderna, a Janssen do grupo Johnson & Johnson e a Vaxzevria, anteriormente designada de AstraZeneca.

As vacinas da Pfizer, Moderna e AstraZeneca obrigam à toma de duas doses, enquanto a da Janssen, a mais recente a chegar a Portugal, é administrada numa única dose.

Todas as vacinas contra a covid-19 são disponibilizadas pelo Serviço Nacional de Saúde. A vacinação contra a covid-19 é voluntária.