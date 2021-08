"Embora já existam cerca de 165 mil jovens de 16 e 17 anos com agendamento confirmado para o fim de semana de 14 e 15 de agosto, foi decidido abrir a modalidade “Casa Aberta” a partir de amanhã, dia 14 de agosto, para a vacinação de primeiras doses para utentes que não estejam agendados e que não tenham sido infetados com Covid-19 nos últimos seis meses, com idade igual ou superior a 16 anos", pode ler-se no comunicado da task force responsável pela coordenação do plano de vacinação enviado esta sexta-feira às redações.

Para usufruir do sistema de senha digital da modalidade “Casa Aberta” é necessário que o utente aceda ao portal criado para o efeito e tire uma senha no próprio dia em que pretende ser vacinado, obrigatoriamente para um Centro de Vacinação localizado no seu concelho de residência e que no portal da afluência esteja com um semáforo verde.

Após o preenchimento e submissão do formulário, o utente deverá receber a senha digital com o respetivo número e hora prevista via sms. É preciso ter em conta que o número de senhas disponíveis está condicionadas a disponibilidade de vacinas em cada centro de vacinação.

À semelhança dos mais novos, estes jovens serão inoculados com a vacina da Pfizer, cujo intervalo entre doses, atualmente definido pela norma da DGS, é de 21 dias.

Assim, no fim de semana de 5 e 6 de setembro voltam para receber a segunda dose, de forma a terem a vacinação completa antes do início do ano letivo, que arranca entre 14 e 17 de setembro.

Depois desta faixa etária, os dois fins de semana seguintes serão dedicados aos jovens entre os 12 e 15 anos, que deverão ter as duas doses até 19 de setembro.

Na quarta-feira, o vice-almirante Gouveia de Melo, que coordena a ‘task-force’ responsável pelo processo de vacinação, apelou à adesão dos jovens nas datas previstas, mas não afastou outras estratégias.

“Se não conseguirmos vacinar os jovens nesses fins de semana de certeza que vamos encontrar outros dias para vacinar esses jovens, só que o processo organizado e dedicado é feito nesses dois fins de semana. O outro processo, eles integrarão naturalmente porque haverá abertura para isso porque só temos um objetivo, que é vacinar", disse o responsável.

Portugal já tem 62% da população com vacinação completa contra a covid-19 e 71% com pelo menos uma dose administrada, com os maiores de 65 anos quase totalmente vacinados.

O relatório mais recente de vacinação contra a covid-19 da DGS contabiliza 7.330.505 residentes em Portugal (71%) com pelo menos uma dose de vacina administrada e 6.403.987 pessoas (62%) com a vacinação completa.