As campanhas de vacinação contra a covid-19 vão arrancar na terça-feira para os profissionais de saúde do Oeste e da Lezíria do Tejo, informaram hoje a administração hospitalar e o agrupamento de centros de saúde.

"A primeira remessa de vacinas foi rececionada hoje e a vacinação vai iniciar-se amanhã (terça-feira] nos hospitais das Caldas da Rainha e de Torres Vedras", disse à agência Lusa a presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar do Oeste (CHO), Elsa Baião. Em comunicado, o CHO divulgou tratar-se da vacina COMIRNATY®, a qual será "destinada à vacinação dos profissionais de saúde que estão diretamente envolvidos na prestação de cuidados aos doentes". Sem divulgar a quantidade de vacinas recebidas, o CHO estima que a sua administração possa prolongar-se "até ao dia 31″, nos dois hospitais, e que "alguns profissionais do hospital de Peniche possam ser vacinados na Unidade das Caldas da Rainha". Esta será apenas a primeira fase do plano de vacinação, a que se seguirão outras fases para completar a vacinação de todos os profissionais da instituição, que integra os hospitais das Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, tendo uma área de influência constituída pelas populações dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça e de Mafra. Também em comunicado, o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Lezíria informou que a primeira fase da campanha de vacinação vai iniciar-se na terça-feira. A campanha terá início na Unidade de Saúde de S. Domingos, em Santarém, abrangendo "profissionais de saúde cujo exercício de funções foi considerado prioritário pela Direção Geral da Saúde (DGS)", pode ler-se no comunicado. O ACES Lezíria engloba nove concelhos (Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém), num total de 73 freguesias e presta cuidados de saúde primários a uma população de cerca de 200.000 utentes. A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.765.049 mortos resultantes de mais de 80,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 6.677 pessoas dos 396.666 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.