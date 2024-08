As autoridades sanitárias do território governado pelo Hamas, juntamente com a ONU e as ONGs, "estão prestes a iniciar uma campanha de vacinação contra a poliomielite na região central", disse Moussa Abed, diretor de cuidados primários do Ministério da Saúde de Gaza.

As autoridades estimam que serão inoculadas cerca de 600 mil vacinas.