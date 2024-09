Cientistas financiados pela NASA descobriram um pequeno asteroide, a que chamaram 2024 PT5, no dia 7 de agosto, usando o Sistema de Último Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides na África do Sul durante uma monitorização de rotina, de acordo com um estudo recente publicado no Research Notes of the American Astronomical Society.

O asteroide veio do cinturão de asteroides de Arjuna, que é um grupo de asteroides a 150 milhões de quilómetros de distância que seguem órbitas semelhantes às da Terra, e que se vai juntar temporariamente à Lua na sua órbita em redor da Terra na próxima semana, tornando-se uma 'Mini-Lua'.

O asteroide 2024 PT5 tem aproximadamente o tamanho de um autocarro, segundo a Revista Forbes, com cerca de 10 metros de comprimento, e os investigadores preveem que fará uma órbita em forma de ferradura em volta da Terra em vez de uma rotação completa.

Embora a 'Mini-Lua' fique na órbita da Terra por apenas dois meses, esta irá ficar próxima do planeta por alguns meses e fará a sua maior aproximação em janeiro de 2025, e depois disso deverá voltar à órbita do planeta em 2055, de acordo com o estudo.

O asteroide 2024 PT5 começará a sua órbita de aproximadamente 57 dias ao redor da Terra a 29 de setembro e terminará em 25 de novembro.

Infelizmente, a 'Mini-Lua' não será visível a olho nu devido ao seu tamanho, avança o estudo. O asteroide também é "muito pequeno e escuro para telescópios e binóculos amadores típicos", de acordo com o especialista Carlos de la Fuente Marcos, citado pela revista internacional. Telescópios de nível profissional com um diâmetro de pelo menos 30 polegadas (aprox. 76 cm) e um dispositivo de carga acoplada ou detetor de semicondutor de óxido de metal complementar são necessários para ver o asteroide.